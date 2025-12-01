Blind Test & Monkey Karaoké La Singerie Le Havre

Blind Test & Monkey Karaoké

La Singerie 13 Rue Bernardin de Saint-Pierre Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Hey monkeys !

La dream team est de retour Clem & Flo vous attendent pour un blind-test de foufous !

Mais cette fois-ci, surprise notre soirée s’inscrit dans la programmation off du Festival le Goût des Autres !

Révisez vos classiques et tenez-vous prêts

Ça se passe vendredi 19 décembre à 19h !

Dress code pull de Noël…

Et pour les plus vaillants, en 2e partie de soirée, poussez la chansonnette pendant notre Monkey Karaoke ! .

La Singerie 13 Rue Bernardin de Saint-Pierre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 9 82 42 11 38 bienvenue@la-singerie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Blind Test & Monkey Karaoké

L’événement Blind Test & Monkey Karaoké Le Havre a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie