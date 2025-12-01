Blind Test & Monkey Karaoké La Singerie Le Havre
Blind Test & Monkey Karaoké La Singerie Le Havre vendredi 19 décembre 2025.
Blind Test & Monkey Karaoké
La Singerie 13 Rue Bernardin de Saint-Pierre Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-12-19 19:00:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Hey monkeys !
La dream team est de retour Clem & Flo vous attendent pour un blind-test de foufous !
Mais cette fois-ci, surprise notre soirée s’inscrit dans la programmation off du Festival le Goût des Autres !
Révisez vos classiques et tenez-vous prêts
Ça se passe vendredi 19 décembre à 19h !
Dress code pull de Noël…
Et pour les plus vaillants, en 2e partie de soirée, poussez la chansonnette pendant notre Monkey Karaoke ! .
La Singerie 13 Rue Bernardin de Saint-Pierre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 9 82 42 11 38 bienvenue@la-singerie.com
