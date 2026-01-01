BLIND TEST Montpellier

BLIND TEST

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Testez votre culture musicale dans une ambiance conviviale et rythmée

En équipe ou en solo, reconnaissez les titres le plus vite possible et tentez de décrocher la victoire.

Bonne humeur, musique et esprit de compétition au rendez-vous !

Par Bijoux Event

20h 21h30 à BIKUBE MONTPELLIER

Sur réservation .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Test your musical culture in a friendly, fast-paced atmosphere

In teams or solo, recognize the songs as quickly as possible and try to win.

Good humor, music and a competitive spirit!

