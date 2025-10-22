Blind Test Mordus du manga Bibliothèque François Villon Paris

Blind Test Mordus du manga Bibliothèque François Villon Paris mercredi 22 octobre 2025.

Venez écouter des extraits de génériques de dessins animés et les reconnaître le plus rapidement possible pour remporter notre Blind Test !

Blind Test spécial adaptations en animé de mangas

Le mercredi 22 octobre 2025

de 16h00 à 17h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://facebook.com/bibliotheque.francois.villon