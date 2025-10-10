Blind test musical Association In.D Domloup Salle Albert CAMUS, 7 allée de l’étang Domloup
Salle Albert CAMUS, 7 allée de l'étang Domloup
Début : 2025-10-10 19:00:00
fin : 2025-10-10 23:00:00
2025-10-10
Blind Test 2025 de l’association In.D
Préparez vos oreilles et révisez vos playlists… L’association In.D vous donne rendez-vous pour son Blind Test annuel
Le vendredi 10 octobre 2025
À la salle des fêtes Albert Camus, à partir de 19h00.
Le thème de l’année c’est “la danse”
Des musiques qui font danser, des références à la danse, aux danseurs, aux danseuses, des chorégraphies….
Entrée gratuite, présence d’une buvette sur place.
Réservation de planches apéritives possible à l’adresse mail de l’association asso.in.d.35@gmail.com avant le vendredi 3 octobre au soir.
• Charcuterie/fromage 16€ la planche / 4 personnes
• 100% fromage 18€ la planche / 4 personnes
Nous comptons sur vous! .
Salle Albert CAMUS, 7 allée de l'étang 7 Allée de l'Étang Domloup 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne
