Blind test musical Association In.D Domloup Salle Albert CAMUS, 7 allée de l’étang Domloup

Blind test musical Association In.D Domloup Salle Albert CAMUS, 7 allée de l’étang Domloup vendredi 10 octobre 2025.

Blind test musical Association In.D Domloup

Salle Albert CAMUS, 7 allée de l’étang 7 Allée de l’Étang Domloup Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 19:00:00

fin : 2025-10-10 23:00:00

Date(s) :

2025-10-10

Blind Test 2025 de l’association In.D

Préparez vos oreilles et révisez vos playlists… L’association In.D vous donne rendez-vous pour son Blind Test annuel

Le vendredi 10 octobre 2025

À la salle des fêtes Albert Camus, à partir de 19h00.

Le thème de l’année c’est “la danse”

Des musiques qui font danser, des références à la danse, aux danseurs, aux danseuses, des chorégraphies….

Entrée gratuite, présence d’une buvette sur place.

Réservation de planches apéritives possible à l’adresse mail de l’association asso.in.d.35@gmail.com avant le vendredi 3 octobre au soir.

• Charcuterie/fromage 16€ la planche / 4 personnes

• 100% fromage 18€ la planche / 4 personnes

Nous comptons sur vous! .

Salle Albert CAMUS, 7 allée de l’étang 7 Allée de l’Étang Domloup 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Blind test musical Association In.D Domloup Domloup a été mis à jour le 2025-09-17 par OT CHATEAUGIRON