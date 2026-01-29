Blind Test musical au Restaurant La Boucherie Restaurant La Boucherie Saint-Émilion

Blind Test musical au Restaurant La Boucherie Restaurant La Boucherie Saint-Émilion jeudi 5 février 2026.

Restaurant La Boucherie 25 Chemin des Ceps Saint-Émilion Gironde

Tarif : – –

Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-05

2026-02-05

Profitez d’une soirée Blind Test musical le jeudi 5 février à partir de 19h au Restaurant La Boucherie !   .

Restaurant La Boucherie 25 Chemin des Ceps Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 25 24 71  laboucherie.stemilion@gmail.com

