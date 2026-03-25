Blind Test musical Médiathèque de Cognac Cognac

Blind Test musical Médiathèque de Cognac Cognac vendredi 10 juillet 2026.

Blind Test musical

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Nous vous invitons à une soirée placée sous le signe de la musique, du jeu et de la convivialité avec un blind test pas comme les autres !
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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50  bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

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English :

We invite you to join us for an evening of music, games and fun with a blind test like no other!

L’événement Blind Test musical Cognac a été mis à jour le 2026-03-25 par Destination Cognac

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