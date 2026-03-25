Blind Test musical Médiathèque de Cognac Cognac

Blind Test musical

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Nous vous invitons à une soirée placée sous le signe de la musique, du jeu et de la convivialité avec un blind test pas comme les autres !

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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

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English :

We invite you to join us for an evening of music, games and fun with a blind test like no other!

L’événement Blind Test musical Cognac a été mis à jour le 2026-03-25 par Destination Cognac