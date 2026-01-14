Blind Test Musical

1290 Rue de Chenonceaux Dierre Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

L’APE de Civray-Chenonceaux présente son Blind Test Musical animé par DJ Heisenberg le samedi 7 février 2026 à partir de 19h30 à la salle des fêtes de Dierre. Buvette et restauration sur place uniquement. Soirée dansante. Réservation conseillées.

1290 Rue de Chenonceaux Dierre 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 67 83 99 77 apecivray@gmail.com

English :

The Civray-Chenonceaux APE presents its Musical Blind Test hosted by DJ Heisenberg on Saturday February 7, 2026 from 7.30pm at the Dierre village hall. Refreshments and catering on site only. Dancing evening. Reservations recommended.

L’événement Blind Test Musical Dierre a été mis à jour le 2026-01-14 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER