Blind test musical l’Astronomie Co-animé avec Polysonnance Bibliothèque Pleyben

Blind test musical l’Astronomie Co-animé avec Polysonnance Bibliothèque Pleyben mercredi 25 février 2026.

Blind test musical l’Astronomie Co-animé avec Polysonnance

Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 18:30:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Fan de musique ? Un blind test sous le signe des astres avec des chansons sur la lune, le soleil, les étoiles vous est proposé pour coller avec le fil rouge de la saison culturelle pleybennoise. A vos révisions !

18h30 à la bibliothèque Repas partagé .

Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Blind test musical l’Astronomie Co-animé avec Polysonnance Pleyben a été mis à jour le 2025-08-19 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE