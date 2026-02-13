Blind test musical « Les chansons révolutionnaires », Théâtre de Cornouaille, Quimper

Blind test musical « Les chansons révolutionnaires » Mercredi 4 mars, 19h00 Théâtre de Cornouaille Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-04T19:00:00+01:00 – 2026-03-04T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-04T19:00:00+01:00 – 2026-03-04T19:30:00+01:00

Avant le spectacle « L’Abolition des privilèges »

Venez tester vos connaissances musicales, seul ou en équipe, à l’occasion de blind-tests musicaux organisés en partenariat avec la médiathèque Alain-Gérard en lien avec des thématiques de notre programmation.

Autres rendez-vous :

Jeudi 09 octobre : Les instruments de musique (avant le concert de l’Orchestre National de Bretagne)

Jeudi 04 décembre : Le printemps (avant le spectacle « Bezperan »)

PARTENARIAT avec la Médiathèque Alain-Gérard

https://www.facebook.com/events/701955912896553/

Théâtre de Cornouaille Théâtre de Cornouaille Quimper Quimper 29000 Locmaria Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/701955912896553/ »}] https://www.facebook.com/events/701955912896553/ CORNOUAILLE

Avant le spectacle « L’Abolition des privilèges »