Blind test musical Médiathèque municipale de Senlis Senlis

Blind test musical Samedi 4 octobre, 17h00 Médiathèque municipale de Senlis Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T17:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T17:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Écoutez des extraits de chansons et soyez le plus rapide à trouver le titre ou l’interprète avant vos amis ! Un jeu amusant et plein d’énergie, idéal pour tester vos connaissances musicales et passer un bon moment.

Médiathèque municipale de Senlis 1 Rue Bellon, 60300 Senlis, France Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 03 44 32 04 04 https://mediatheque.ville-senlis.fr/evenements/biblis-en-folie [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-senlis.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0344320404 »}]

