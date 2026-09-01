BLIND TEST MUSICAL Montpeyroux
jeudi 17 septembre 2026 · Montpeyroux
Informations pratiques
Montpeyroux
BLIND TEST MUSICAL
965 Route de Lagamas Montpeyroux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-11-19
Date(s) :
2026-09-17 2026-10-15 2026-11-19 2026-12-17
Blind test – Quiz Musical
Blind Test à partir de 20h
Quiz • Piano • Live
Des questions, des tubes, des rires et des cadeaux à gagner !
Happy Hours de 17h à 19h
La Cantine est ouverte de 19h/21h .
965 Route de Lagamas Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 4 30 96 82 56
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English : BLIND TEST MUSICAL
Blind Test – Music Quiz
L’événement BLIND TEST MUSICAL Montpeyroux a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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