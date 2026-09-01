Informations pratiques

Montpeyroux

BLIND TEST MUSICAL

965 Route de Lagamas Montpeyroux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-09-17 2026-10-15 2026-11-19 2026-12-17

Blind test – Quiz Musical

Blind Test à partir de 20h

Quiz • Piano • Live

Des questions, des tubes, des rires et des cadeaux à gagner !

Happy Hours de 17h à 19h

La Cantine est ouverte de 19h/21h .

965 Route de Lagamas Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 4 30 96 82 56

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English : BLIND TEST MUSICAL

Blind Test – Music Quiz

L’événement BLIND TEST MUSICAL Montpeyroux a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT