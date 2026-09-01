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AGENDA · Montpeyroux

BLIND TEST MUSICAL Montpeyroux

jeudi 17 septembre 2026 · Montpeyroux

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Adresse
965 Route de Lagamas
Ville
34150 Montpeyroux
Département
Hérault
Tarif

Montpeyroux

BLIND TEST MUSICAL

965 Route de Lagamas Montpeyroux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-11-19

Date(s) :
2026-09-17 2026-10-15 2026-11-19 2026-12-17

Blind test – Quiz Musical
Blind Test à partir de 20h
Quiz • Piano • Live
Des questions, des tubes, des rires et des cadeaux à gagner !
Happy Hours de 17h à 19h
La Cantine est ouverte de 19h/21h   .

965 Route de Lagamas Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 4 30 96 82 56 

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English : BLIND TEST MUSICAL

Blind Test – Music Quiz

L’événement BLIND TEST MUSICAL Montpeyroux a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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