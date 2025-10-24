Blind Test Musical École Jean Zay 2, 9 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne

Blind Test Musical École Jean Zay 2, 9 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne vendredi 24 octobre 2025.

Début : 2025-10-24 18:30:00

Venez mettre vos oreilles au défi ! Seul, entre amis ou en famille, testez vos connaissances musicales et tentez de reconnaître les plus grands tubes… plus vite que vos voisins ! Qui saura décrocher la victoire ?

École Jean Zay 2, 9 avenue des Tilleuls Médiathèque Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 19 42 mediatheque@sgdd.fr

English :

Come and put your ears to the test! Alone, with friends or family, test your musical knowledge and try to recognize the greatest hits? faster than your neighbors! Who will be the winner?

German :

Stellen Sie Ihre Ohren auf die Probe! Ob allein, mit Freunden oder mit der Familie, testen Sie Ihre Musikkenntnisse und versuchen Sie, die größten Hits zu erkennen schneller als Ihre Nachbarn! Wer wird den Sieg davontragen?

Italiano :

Venite a mettere alla prova le vostre orecchie! Da soli, con gli amici o in famiglia, mettete alla prova le vostre conoscenze musicali e cercate di riconoscere i più grandi successi più velocemente dei vostri vicini! Chi sarà il vincitore?

Espanol :

¡Venga y ponga a prueba sus oídos! Solo, con amigos o en familia, ponga a prueba sus conocimientos musicales e intente reconocer los grandes éxitos… ¡más rápido que sus vecinos! ¿Quién será el ganador?

