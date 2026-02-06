BLIND TEST MUSIQUE Pouzolles

BLIND TEST MUSIQUE

1 place de l’Etoile Pouzolles Hérault

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25

Tous les mercredis, Musicredi au Café des Allées.

Découvrez notre Blind Test Musical, toutes générations, avec des buzzer, à partir de 20h30 suivi d’un Karaoké.

1 place de l’Etoile Pouzolles 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 24 80 17

English :

Every Wednesday, Musicredi at Café des Allées.

Discover our Musical Blind Test, for all generations, with buzzers, starting at 8:30pm, followed by Karaoke.

