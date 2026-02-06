BLIND TEST MUSIQUE Pouzolles
BLIND TEST MUSIQUE Pouzolles mercredi 11 février 2026.
BLIND TEST MUSIQUE
1 place de l’Etoile Pouzolles Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25
Tous les mercredis, Musicredi au Café des Allées.
Découvrez notre Blind Test Musical, toutes générations, avec des buzzer, à partir de 20h30 suivi d’un Karaoké.
Tous les mercredis, Musicredi au Café des Allées.
Découvrez notre Blind Test Musical, toutes générations, avec des buzzer, à partir de 20h30 suivi d’un Karaoké. .
1 place de l’Etoile Pouzolles 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 24 80 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every Wednesday, Musicredi at Café des Allées.
Discover our Musical Blind Test, for all generations, with buzzers, starting at 8:30pm, followed by Karaoke.
L’événement BLIND TEST MUSIQUE Pouzolles a été mis à jour le 2026-02-02 par 34 OT AVANT-MONTS