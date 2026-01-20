Blind test (quizz musical et soirée dansante) Salle des fêtes Bazouges-la-Pérouse

Blind test (quizz musical et soirée dansante)

Salle des fêtes Rue du Maine Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

L’APE (Les Amis de l’Ecole Publique) vous convie à une soirée festive et conviviale animée par New Génération.

Au programme Blind Test pour démontrer vos connaissances musicales suivi par une soirée dansante jusqu’à minuit

Buvette et petite restauration sur place.

N’hésitez pas à réserver votre ou vos planches apéritives ainsi que des crêpes lors de l’inscription, les quantités sont limitées.

Ouverture des portes à 19h Début de la première manche à 20h.

Déconseillé aux enfants de moins de 10 ans.

Inscription obligatoire via HelloAsso ou par téléphone au 06.67.58.70.66 .

Salle des fêtes Rue du Maine Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 67 58 70 66

