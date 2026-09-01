Informations pratiques

Saint-Amand-Montrond

Blind test

12 Rue Porte Mutin Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18 19:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Venez tester vos connaissances seul ou en équipe

Pour participer à cette soirée, réservation obligatoire .

12 Rue Porte Mutin Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire marine@lacourteechellelebar.fr

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English :

Come test your knowledge—either on your own or as a %E9team

L’événement Blind test Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-09-03 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE