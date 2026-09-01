AGENDA · Saint-Amand-Montrond
Blind test Saint-Amand-Montrond
vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Amand-Montrond
Informations pratiques
Saint-Amand-Montrond
Blind test
12 Rue Porte Mutin Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18 19:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Venez tester vos connaissances seul ou en équipe
Pour participer à cette soirée, réservation obligatoire .
12 Rue Porte Mutin Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire marine@lacourteechellelebar.fr
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English :
Come test your knowledge—either on your own or as a %E9team
L’événement Blind test Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-09-03 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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