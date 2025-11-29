BLIND TEST

Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Le Café des Copains d’Abord organise la deuxième édition de son Blind Test !

Rendez-vous le vendredi 12 décembre à 20h au Centre Fernand Arnaud pour une soirée musicale pleine de bonne humeur, entre tubes incontournables, morceaux surprises et défis à partager en famille ou entre amis.

Le Café des Copains d’Abord organise la deuxième édition de son Blind Test !

Rendez-vous le vendredi 12 décembre à 20h au Centre Fernand Arnaud pour une soirée musicale pleine de bonne humeur, entre tubes incontournables, morceaux surprises et défis à partager en famille ou entre amis. .

Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 6 61 82 86 74 lescopainsdabord34980@gmail.com

English :

Café des Copains d?Abord is organizing the second edition of its Blind Test!

Join us on Friday, December 12 at 8pm at the Centre Fernand Arnaud for a fun-filled evening of music, featuring classic hits, surprise tracks and challenges to be shared with family and friends.

L’événement BLIND TEST Saint-Clément-de-Rivière a été mis à jour le 2025-11-25 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP