Blind-test La Chal Saint-Jean-d’Arves
Blind-test La Chal Saint-Jean-d’Arves mercredi 7 janvier 2026.
Blind-test
La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-07 10:45:00
fin : 2026-01-07
Date(s) :
2026-01-07
un jeu musical interactif où petits et grands s’affrontent en équipe pour reconnaître des tubes et artistes à partir de courts extraits sonores.
La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30 infos@sja73.com
English :
An interactive music game where young and old compete in teams to recognise hits and artists from short sound clips.
