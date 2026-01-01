Blind-test La Chal Saint-Jean-d’Arves

Blind-test

La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves Savoie

Début : 2026-01-07 10:45:00

fin : 2026-01-07

Date(s) :

2026-01-07

un jeu musical interactif où petits et grands s’affrontent en équipe pour reconnaître des tubes et artistes à partir de courts extraits sonores.

La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30 infos@sja73.com

English :

An interactive music game where young and old compete in teams to recognise hits and artists from short sound clips.

L’événement Blind-test Saint-Jean-d’Arves a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de tourisme Saint-Jean-d’Arves