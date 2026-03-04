Blind Test Sauvage, La Ruelle, Ségur-le-Château

Blind Test Sauvage Jeudi 5 mars, 20h00 La Ruelle Corrèze

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-05T20:00:00+01:00 – 2026-03-05T21:30:00+01:00

Fin : 2026-03-05T20:00:00+01:00 – 2026-03-05T21:30:00+01:00

Sur le principe d’un blind test… mais version nature ! Rugissements, hululements, chants mystérieux ou petits cris surprenants : ouvrez grand vos oreilles et laissez parler votre instinct

Un petit quiz sonore concocté avec amour (et quelques pièges malicieux).

-> Début du blind test : 20h

-> Accessible à tous — petits et grands !

-> En équipe ou en solo

-> Et si vous venez seul(e), vous pourrez rejoindre l’équipe du comptoir !

-> Événement gratuit

Venez réveiller l’animal qui sommeille en vous…

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 52 32 53 24 »}] CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES

