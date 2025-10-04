Blind test : spécial animés japonais Médiathèque-Ludithèque Le Coudray-Montceaux

Début : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T16:00 – 2025-10-04T17:00

Dans le cadre du Salon du manga organisé par la ville du Coudray-montceaux, testez vos connaissances musicales sur les animés japonais.

Des lots à gagner pour les trois premiers !

À partir de 10 ans

Médiathèque-Ludithèque 41, avenue Charles de Gaulle 91830 Le Coudray-Montceaux Le Coudray-Montceaux 91830 Essonne Île-de-France 0160770347 https://reseaumediatheques.grandparissud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0160770347 »}]

