Blind test / Spécial musiques de jeux vidéo Médiathèque Les 7 lieux Bayeux

Médiathèque Les 7 lieux 1, boulevard Fabian Ware Bayeux Calvados

Début : 2025-10-22 16:30:00

fin : 2025-10-22 18:00:00

2025-10-22

Venez tester vos connaissances en musique de jeux vidéo dans un blind test qui fera bouillir vos méninges et régalera vos oreilles ! Dans le cadre de l’élargissement du prêt de jeux vidéo, .

Médiathèque Les 7 lieux 1, boulevard Fabian Ware Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 51 20 20 les7lieux@bayeux-intercom.fr

English : Blind test / Spécial musiques de jeux vidéo

Come and test your knowledge of video game music in a blind test that will get your brain boiling and your ears tingling!

German : Blind test / Spécial musiques de jeux vidéo

Testen Sie Ihr Wissen über Videospielmusik in einem Blindtest, der Ihre Gehirnwindungen zum Kochen bringt und Ihre Ohren verwöhnt!

Italiano :

Venite a mettere alla prova la vostra conoscenza della musica dei videogiochi in un test alla cieca che vi farà ribollire il cervello e fremere le orecchie!

Espanol :

Ven a poner a prueba tus conocimientos sobre música de videojuegos en una prueba a ciegas que te hará hervir el cerebro y cosquillear los oídos

