Blind test / Spécial musiques de jeux vidéo Médiathèque Les 7 lieux Bayeux

Venez tester vos connaissances en musique de jeux vidéo dans un blind test qui fera bouillir vos méninges et régalera vos oreilles !
Venez tester vos connaissances en musique de jeux vidéo dans un blind test qui fera bouillir vos méninges et régalera vos oreilles ! Dans le cadre de l’élargissement du prêt de jeux vidéo, .
English : Blind test / Spécial musiques de jeux vidéo
Come and test your knowledge of video game music in a blind test that will get your brain boiling and your ears tingling!
German : Blind test / Spécial musiques de jeux vidéo
Testen Sie Ihr Wissen über Videospielmusik in einem Blindtest, der Ihre Gehirnwindungen zum Kochen bringt und Ihre Ohren verwöhnt!
Italiano :
Venite a mettere alla prova la vostra conoscenza della musica dei videogiochi in un test alla cieca che vi farà ribollire il cervello e fremere le orecchie!
Espanol :
Ven a poner a prueba tus conocimientos sobre música de videojuegos en una prueba a ciegas que te hará hervir el cerebro y cosquillear los oídos
