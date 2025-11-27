BLIND TEST UNPLUGGED PETIT CAFE DE REZE Rezé

BLIND TEST UNPLUGGED Jeudi 27 novembre, 20h30 PETIT CAFE DE REZE Loire-Atlantique

2025-11-27T20:30:00 – 2025-11-27T23:00:00

2025-11-27T20:30:00 – 2025-11-27T23:00:00

2e partie du diptyque sur le manche à 6 cordes : la guitare acoustique

45 titres de guitaristes qui ne peuvent pas se planquer derrière un ampli et masquer les pains grâce à une saturation exacerbée (on devrait pas avoir beaucoup de morceaux de punk, ni des Dracirts). Le doigté, la précision, le lyrisme et les gilets en laine défraichis seront à l’honneur.

A vous de les reconnaitre, en équipe (6 personnes max par team) pour gagner le gros lot à savourer entre amoureux de la folk

PETIT CAFE DE REZE 7 rue Maurice Lagathu, 44400 Reze Rezé 44400 La Blordière Loire-Atlantique Pays de la Loire Café Rétro Guingette Rock entre Blordière et Saint-Paul à Rezé depuis 2015. Jardin, Barnums, Quiz, Blind Tests, Concerts

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars blind test