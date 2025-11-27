BLIND TEST UNPLUGGED PETIT CAFE DE REZE Rezé
BLIND TEST UNPLUGGED PETIT CAFE DE REZE Rezé jeudi 27 novembre 2025.
BLIND TEST UNPLUGGED Jeudi 27 novembre, 20h30 PETIT CAFE DE REZE Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-27T20:30:00 – 2025-11-27T23:00:00
Fin : 2025-11-27T20:30:00 – 2025-11-27T23:00:00
2e partie du diptyque sur le manche à 6 cordes : la guitare acoustique
45 titres de guitaristes qui ne peuvent pas se planquer derrière un ampli et masquer les pains grâce à une saturation exacerbée (on devrait pas avoir beaucoup de morceaux de punk, ni des Dracirts). Le doigté, la précision, le lyrisme et les gilets en laine défraichis seront à l’honneur.
A vous de les reconnaitre, en équipe (6 personnes max par team) pour gagner le gros lot à savourer entre amoureux de la folk
PETIT CAFE DE REZE 7 rue Maurice Lagathu, 44400 Reze Rezé 44400 La Blordière Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.facebook.com/lepetitcafereze [{« link »: « https://www.facebook.com/events/2155845988225131?locale=fr_FR »}] Café Rétro Guingette Rock entre Blordière et Saint-Paul à Rezé depuis 2015. Jardin, Barnums, Quiz, Blind Tests, Concerts
dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars blind test