Blind Test Volume 2 Salle des fêtes Châteauneuf-de-Galaure

Salle des fêtes 35 Rue Geoffroy De Moirans Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Tarif : 3 – 3 – 18 EUR

Début : 2025-09-27 17:45:00

fin : 2025-09-27 23:45:00

2025-09-27

Soirée Blind test Musical. Tous les bénéfices de la soirée seront reversés à l’Institut de Médiation Animale Lamas des Plaines, qui œuvre pour le bien-être animal et l’accompagnement des personnes en situation de handicap.

Salle des fêtes 35 Rue Geoffroy De Moirans Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 38 82 00 lamasdesplaines@gmail.com

English :

Musical blind test evening. All proceeds from the evening will be donated to the Institut de Médiation Animale Lamas des Plaines, which promotes animal welfare and helps people with disabilities.

German :

Abend mit musikalischen Blindtests. Alle Einnahmen des Abends gehen an das Institut de Médiation Animale Lamas des Plaines, das sich für das Wohlergehen von Tieren und die Begleitung von Menschen mit Behinderungen einsetzt.

Italiano :

Serata musicale di prova per non vedenti. Tutti i proventi della serata saranno devoluti all’Institut de Médiation Animale Lamas des Plaines, che promuove il benessere degli animali e aiuta le persone con disabilità.

Espanol :

Velada musical de prueba a ciegas. Toda la recaudación de la velada se destinará al Institut de Médiation Animale Lamas des Plaines, que promueve el bienestar de los animales y ayuda a las personas con discapacidad.

