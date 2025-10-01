Blind-tests Haguenau

Blind-tests Haguenau mercredi 1 octobre 2025.

Blind-tests

5 Rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-01 19:45:00

fin : 2025-10-29 22:30:00

Date(s) :

2025-10-01 2025-10-03 2025-10-08 2025-10-10 2025-10-15 2025-10-22 2025-10-24 2025-10-29

Testez vos connaissances musicales dans une ambiance festive !

Venez écouter des musiques et retrouver les titres et artistes de morceaux connus !

Un Quiz musical en équipe ! Pour les fans de musique et pour les amateurs de bonne ambiance !

Différents thèmes proposés Années 80s, 90s, 2000s, Films, Disney-Pixar, Reprises, Chansons françaises…

Rendez-vous dans votre bar à jeux de société Haguenovien La Mauvaise Joueuse.

Equipe de 2 à 8 personnes.

L’animation débutera à 20h30.

Nous demandons aux participants d’arriver vers 19h45 au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.

Merci de préciser

– le nombre de personnes

– votre horaire d’arrivée

– votre Nom et Prénom

– votre numéro de téléphone

Le blind-test se déroule en équipe, il y a entre 30 extraits.

Il vous faudra trouver le titre, l’artiste et de temps en temps répondre à une petite question bonus. Le blind-test est par écrit (pas de rapidité).

Vous aurez un animateur tout au long de la soirée.

Boissons et petite restauration en continu.

Et un petit cadeau pour les gagnants !

Au bar à jeux La Mauvaise Joueuse « On gagne toujours à passer un bon moment ! » .

5 Rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est lm.jeux.67@gmail.com

English :

Test your musical knowledge in a festive atmosphere!

German :

Testen Sie Ihr musikalisches Wissen in einer festlichen Atmosphäre!

Italiano :

Mettete alla prova le vostre conoscenze musicali in un’atmosfera di festa!

Espanol :

¡Ponga a prueba sus conocimientos musicales en un ambiente festivo!

