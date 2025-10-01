Blind-tests Haguenau
Blind-tests Haguenau mercredi 1 octobre 2025.
Blind-tests
5 Rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-10-01 19:45:00
fin : 2025-10-29 22:30:00
Date(s) :
2025-10-01 2025-10-03 2025-10-08 2025-10-10 2025-10-15 2025-10-22 2025-10-24 2025-10-29
Testez vos connaissances musicales dans une ambiance festive !
Venez écouter des musiques et retrouver les titres et artistes de morceaux connus !
Un Quiz musical en équipe ! Pour les fans de musique et pour les amateurs de bonne ambiance !
Différents thèmes proposés Années 80s, 90s, 2000s, Films, Disney-Pixar, Reprises, Chansons françaises…
Rendez-vous dans votre bar à jeux de société Haguenovien La Mauvaise Joueuse.
Equipe de 2 à 8 personnes.
L’animation débutera à 20h30.
Nous demandons aux participants d’arriver vers 19h45 au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.
Merci de préciser
– le nombre de personnes
– votre horaire d’arrivée
– votre Nom et Prénom
– votre numéro de téléphone
Le blind-test se déroule en équipe, il y a entre 30 extraits.
Il vous faudra trouver le titre, l’artiste et de temps en temps répondre à une petite question bonus. Le blind-test est par écrit (pas de rapidité).
Vous aurez un animateur tout au long de la soirée.
Boissons et petite restauration en continu.
Et un petit cadeau pour les gagnants !
Au bar à jeux La Mauvaise Joueuse « On gagne toujours à passer un bon moment ! » .
5 Rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est lm.jeux.67@gmail.com
English :
Test your musical knowledge in a festive atmosphere!
German :
Testen Sie Ihr musikalisches Wissen in einer festlichen Atmosphäre!
Italiano :
Mettete alla prova le vostre conoscenze musicali in un’atmosfera di festa!
Espanol :
¡Ponga a prueba sus conocimientos musicales en un ambiente festivo!
