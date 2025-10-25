Blindés, Histoire et Stratégie Saumur

Dans la continuité du succès de 2024, cette édition 2025 s’enrichit et s’ouvre à de nouveaux horizons.

Conférences, présentations de chars et jeux de plateaux restent au cœur de la programmation, auxquels viennent s’ajouter une exposition de figurines et d’accessoires de modélisme, ainsi qu’une place donnée à la simulation et aux jeux vidéo de guerre.

Au programme

– Tournois avec figurines un tournoi de stratégie avec figurines, basé sur le jeu de simulation de combat au niveau d’un Platoon pendant la Seconde Guerre mondiale, Bolt Action, voit s’affronter des joueurs venus de toute la France avec leurs tactiques et la chance indispensable aux combattants, dans des scénarios épiques.

– Jeux de stratégie et de simulation de nombreuses associations venant de toute la France font le déplacement pour partager leur passion pendant cet événement, notamment la Sympathique Société Ludique d’Angers, les Cadets du Wargame basés à Distré et une association de Paris qui joue à Advanced Squad Leader. Ces associations sont accompagnées par des éditeurs et créateurs, parmi lesquels Historic’One Éditions, Hexasim (lancement mondial de La Der des Ders ), Game Miniatures, Fellowship of Simulations, Don’t Panic Games et d’autres acteurs du secteur.

– Exposition et figurines des imprimeurs 3D tels que Game Miniatures, Ludocortorum et Jay Premium viennent enrichir l’exposition, aux côtés de spécialistes du modélisme et d’accessoires.

– Conférences & Présentations des Chars

Afin de s’inspirer des exemples du passé, des échanges sont organisés avec des historiens militaires renommés qui partagent leurs connaissances sur les stratégies, les tactiques et l’évolution des conflits à travers l’histoire.

Samedi 25 octobre

– 10h conférence du Colonel (ER) Bertrand CHANDOUINEAU sur Tsahal au Liban et à Gaza

– Présentation du Merkava

– 14h conférence de l’historien Max Stein, du Tigre I au Tigre II

– Présentation du Tigre II

– 15h conférence du Capitaine Vianney LEVACHER sur le programme Scorpion

– Présentation du Jaguar

Dimanche 26 octobre

– 10h conférence d’Adrien GUINEBAULT, médiateur du musée, sur la manœuvre allemande en coup de faux de 1940

– Présentation du Panzer II

– 14h conférence du Colonel (ER) Thomas SEIGNON sur le char de bataille, entre mythes et réalité

– Présentation du Renault FT

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 25 au dimanche 26 octobre 2025 de 10h à 17h. .

1043 route de Fontevraud Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 69 95 contact@museedesblindes.fr

