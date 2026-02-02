BlindTest Concert avec Dr. Seb Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Agen

BlindTest Concert avec Dr. Seb

Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Le plancher des vaches Bistrot Pub Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Jeudi soir, le Plancher des Vaches vous invite pour un quizz musical avec Docteur Seb.

Seuls les airs les meilleurs restent dans les têtes… Il y aura du rock, de la pop culture, de la musique classique pour les nuls et bien d’autres…

Venez tester votre culture G en identifiant ces notes sortant d’une guitare et d’un ampli…Parfois joués de près, parfois réarrangés ou dévoilés peu à peu il y a (presque) toujours une oreille pour taper dans le mille !

On vous attend pour un moment de souvenirs, de redécouvertes…et d’adrénaline. .

Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Le plancher des vaches Bistrot Pub Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15 2cdirection@gmail.com

English : BlindTest Concert avec Dr. Seb

Thursday evening, Plancher des Vaches invites you to a musical quiz with Docteur Seb.

L’événement BlindTest Concert avec Dr. Seb Agen a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Destination Agen