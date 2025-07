Blindtest du Garrison Garrison Reims

Blindtest du Garrison Garrison Reims mercredi 16 juillet 2025.

Blindtest du Garrison

Début : 2025-07-16 20:00:00

fin : 2025-07-16 23:00:00

2025-07-16

Tout public

Testez vos connaissances musicales et rejoignez-nous pour les soirées Blindtest au Garrison !

Chers mélomanes et amateurs de défis auditifs,

Le Garrison vous invite à plonger dans l’univers envoûtant de la musique lors de nos soirées Blindtest une expérience où vos oreilles sont mises à l’épreuve dans une ambiance conviviale et divertissante !

Playlist Éclectique Des classiques intemporels aux hits du moment, nos playlists variées sont conçues pour satisfaire tous les goûts musicaux. Préparez-vous à reconnaître ces mélodies qui résonnent dans votre cœur.

Compétition Amicale Formez votre équipe, choisissez un nom percutant, et engagez-vous dans une compétition musicale amicale. Les soirées Blindtest sont l’occasion parfaite de défier vos amis, partager vos connaissances et découvrir de nouveaux sons.

Animateur Énergique Notre animateur vous guidera à travers les différentes époques et genres musicaux, ajoutant une touche d’humour et d’énergie à chaque morceau. Préparez-vous à chanter, danser et rire !

Ambiance Festive Installez-vous avec votre équipe, commandez vos boissons préférées et préparez-vous à un voyage musical captivant dans une atmosphère festive et décontractée.

Invitez vos amis mélomanes, collègues passionnés de musique, ou toute personne qui aime relever des défis auditifs au Garrison. Partagez vos moments préférés avec le hashtag #GarrisonPub et faites partie de cette incroyable communauté musicale.

Que vous soyez un expert en musique ou simplement à la recherche de nouvelles découvertes, les soirées Blindtest sont une célébration de la diversité musicale et du plaisir partagé.

Rejoignez-nous pour une soirée vibrante au Garrison ! .

Garrison 9 Avenue de Laon Reims 51100 Marne Grand Est

