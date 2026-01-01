Blindtest et Escape Game au Tachen Ploëzal

Blindtest et Escape Game au Tachen

2 Tachen Touz Ploëzal Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-31 19:30:00

fin : 2026-01-31 00:00:00

2026-01-31

Le bar-restaurant Le Tachen vous propose de voyager à travers les tubes cultes des années 80′, 90′ et 2000 en vous joignant à ce Blindtest original, mêlé à une série d’énigmes à résoudre en équipe ! Avant-première de l’Escape Game d’une durée de 2h qui sera disponible à partir du 20 février 2026 au Tachen ! Les inscriptions se font par équipes de 4 minimum, et un téléphone portable est requis pour participer. .

2 Tachen Touz Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 20 67 52 86

