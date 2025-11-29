Blindtest & Karaoké « Cultures pop » Médiathèque de la Canopée Paris

Blindtest & Karaoké « Cultures pop » Médiathèque de la Canopée Paris samedi 29 novembre 2025.

Venez festoyer sur notre sélection de chansons et d’extraits de films et partager un moment joyeux où vous pourrez écouter, chanter, voire… danser !

Demandez le programme :

15h à 16h : Blind test sur les chansons qui ont marquées les dernières décennies – organisé par la Bibliothèque

du cinéma François Truffaut

16h à 16h30 : Goûter – offert par les trois bibliothèques des Halles

16h30 à

18h00 : Karaoké spécial chansons populaires – organisé par la Médiathèque Musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre

Les trois bibliothèques des Halles vous invitent à tester votre culture musicale et cinématographique en solo, en famille ou entre amis à la Médiathèque de la Canopée !

Le samedi 29 novembre 2025

de 15h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale +33155807530 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/