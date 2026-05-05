Blindtest, Mod Koz, Roazhon

Blindtest Mercredi 20 mai, 19h00 Mod Koz Il-ha-Gwilen

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T19:00:00+02:00 – 2026-05-20T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T19:00:00+02:00 – 2026-05-20T21:00:00+02:00

Venez tester votre niveau de connaissances en musique bretonne des années 90 jusqu’à nos jours ! Lots à gagner !

Deuit da amprouiñ ho live sonerezh Breizh adalek ar bloavezhioù 90 betek bremañ ! Profoù da c’hounit !

Mod Koz 3bis rue Jean-Marie Duhamel, 35000 Rennes Roazhon 35000 Thabor – Sant-Heler – Alphonse Guérin Il-ha-Gwilen Rannvro Breizh

Blindtest de musiques traditionnelles de Bretagne Blindtest musique

Skeudenn Bro Roazhon