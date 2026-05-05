Blindtest, Mod Koz, Roazhon
Blindtest, Mod Koz, Roazhon mercredi 20 mai 2026.
Blindtest Mercredi 20 mai, 19h00 Mod Koz Il-ha-Gwilen
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T19:00:00+02:00 – 2026-05-20T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T19:00:00+02:00 – 2026-05-20T21:00:00+02:00
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Mod Koz 3bis rue Jean-Marie Duhamel, 35000 Rennes Roazhon 35000 Thabor – Sant-Heler – Alphonse Guérin Il-ha-Gwilen Rannvro Breizh
Blindtest de musiques traditionnelles de Bretagne Blindtest musique
Skeudenn Bro Roazhon