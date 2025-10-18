Blindtest Plélo
Blindtest Plélo samedi 18 octobre 2025.
Blindtest
Plélo Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-18 19:00:00
fin : 2025-10-18 23:00:00
2025-10-18
Soirée quizz musical qui se jouera dans une ambiance conviviale autour d’une planche apéro.
Il y en aura pour tous les goûts ! années 80, rock français, chansons à texte ou variétés internationales, musiques actuelles ou du passé.. vous remporterez peut-être le disque d’Or !! Ouverture des portes à 19h, début du jeu à 20h.
Équipes de 8 personnes maximum (adultes et/ou ados), petite restauration incluse.
Tarif unique, entrée payante pour les enfants. 12€.
Une partie de la recette sera reversée à l’association Grandir en Guerrier afin d’aider la recherche médicale pédiatrique, d’améliorer le confort des enfants malades et aider à réaliser des rêves avec leur famille. .
Plélo 22170 Côtes-d’Armor Bretagne
