Blindtest Plélo samedi 18 octobre 2025.

Plélo Côtes-d'Armor

Début : 2025-10-18 19:00:00

fin : 2025-10-18 23:00:00

2025-10-18

Soirée quizz musical qui se jouera dans une ambiance conviviale autour d’une planche apéro.

Il y en aura pour tous les goûts ! années 80, rock français, chansons à texte ou variétés internationales, musiques actuelles ou du passé.. vous remporterez peut-être le disque d’Or !! Ouverture des portes à 19h, début du jeu à 20h.

Équipes de 8 personnes maximum (adultes et/ou ados), petite restauration incluse.

Tarif unique, entrée payante pour les enfants. 12€.

Une partie de la recette sera reversée à l’association Grandir en Guerrier afin d’aider la recherche médicale pédiatrique, d’améliorer le confort des enfants malades et aider à réaliser des rêves avec leur famille. .

Plélo 22170 Côtes-d’Armor Bretagne

