BlindTest Spécial Année 1990 VandB Montceau-les-Mines Montceau-les-Mines

BlindTest Spécial Année 1990

VandB Montceau-les-Mines 16 rue de Marigny Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Date : 2026-02-19 19:00:00 - 22:00:00

Début : 2026-02-19 19:00:00

fin : 2026-02-19 22:00:00

Date(s) :

2026-02-19

Blind test spécial années 1990.

Revivez les plus grands tubes de la décennie pop, rock, dance, rap et variété française et internationale.

Seul ou en équipe, testez votre mémoire musicale dans une ambiance conviviale et festive.

Reconnaître l’artiste ou le titre le plus rapidement possible pour marquer des points et tenter de remporter la victoire. .

VandB Montceau-les-Mines 16 rue de Marigny Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 08 88 22 Florian.serville@outlook.com

English : BlindTest Spécial Année 1990

