Blindtest spécial cinéma Médiathèque intercommunale Montéliamar-agglomération Montélimar
Blindtest spécial cinéma Médiathèque intercommunale Montéliamar-agglomération Montélimar samedi 20 septembre 2025.
Blindtest spécial cinéma
Médiathèque intercommunale Montéliamar-agglomération 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-20 16:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Testez vos connaissances musicales lors d’un blind test spécial cinéma, dans le cadre du festival de l’écrit à l’écran.
.
Médiathèque intercommunale Montéliamar-agglomération 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
Test your musical knowledge in a special cinema blind test, as part of the festival de l’écrit à l’écran.
German :
Testen Sie Ihr musikalisches Wissen bei einem Blindtest speziell für Filme im Rahmen des Festivals de l’écrit à l’écran.
Italiano :
Mettete alla prova le vostre conoscenze musicali in uno speciale blind test cinematografico, nell’ambito del festival de l’écrit à l’écran.
Espanol :
Ponga a prueba sus conocimientos musicales en una prueba especial de cine a ciegas, en el marco del festival de l’écrit à l’écran.
L’événement Blindtest spécial cinéma Montélimar a été mis à jour le 2025-07-08 par Montélimar Tourisme Agglomération