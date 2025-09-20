Blindtest spécial cinéma Médiathèque intercommunale Montéliamar-agglomération Montélimar

Blindtest spécial cinéma Médiathèque intercommunale Montéliamar-agglomération Montélimar samedi 20 septembre 2025.

Blindtest spécial cinéma

Médiathèque intercommunale Montéliamar-agglomération 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Testez vos connaissances musicales lors d’un blind test spécial cinéma, dans le cadre du festival de l’écrit à l’écran.

.

Médiathèque intercommunale Montéliamar-agglomération 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Test your musical knowledge in a special cinema blind test, as part of the festival de l’écrit à l’écran.

German :

Testen Sie Ihr musikalisches Wissen bei einem Blindtest speziell für Filme im Rahmen des Festivals de l’écrit à l’écran.

Italiano :

Mettete alla prova le vostre conoscenze musicali in uno speciale blind test cinematografico, nell’ambito del festival de l’écrit à l’écran.

Espanol :

Ponga a prueba sus conocimientos musicales en una prueba especial de cine a ciegas, en el marco del festival de l’écrit à l’écran.

L’événement Blindtest spécial cinéma Montélimar a été mis à jour le 2025-07-08 par Montélimar Tourisme Agglomération