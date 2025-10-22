Bling test par Blind Quest Place des Arènes Soustons

Bling test par Blind Quest Place des Arènes Soustons mercredi 22 octobre 2025.

Bling test par Blind Quest

Place des Arènes Médiathèque Soustons Landes

Gratuit

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Deux guitares et deux voix pour un blind test amusant et interactif. De nombreux challenges viennent pimenter le jeu. Saurez-vous relever le défi?

Tout public à partir de 8 ans.

Sur réservation par téléphone, mail ou auprès des bibliothécaires.

Place des Arènes Médiathèque Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67 mediatheque@mairie-soustons.fr

English : Bling test par Blind Quest

Two guitars and two voices for a fun, interactive blind test. There are plenty of challenges to spice up the game. Can you rise to the challenge?

For all ages 8 and up.

Bookings by phone, e-mail or with the librarians.

German : Bling test par Blind Quest

Zwei Gitarren und zwei Stimmen für einen lustigen und interaktiven Blindtest. Es gibt viele Herausforderungen, die das Spiel würzen. Können Sie die Herausforderung annehmen?

Für alle ab 8 Jahren.

Reservierung per Telefon, E-Mail oder bei den Bibliothekarinnen.

Italiano :

Due chitarre e due voci per un test al buio divertente e interattivo. Il gioco è arricchito da numerose sfide. Riuscirete ad essere all’altezza della sfida?

Per tutti, dagli 8 anni in su.

Prenotazioni per telefono, e-mail o presso i bibliotecari.

Espanol : Bling test par Blind Quest

Dos guitarras y dos voces para una prueba a ciegas divertida e interactiva. Hay un montón de retos para animar el juego. ¿Podrás superar el reto?

Para mayores de 8 años.

Reservas por teléfono, correo electrónico o con los bibliotecarios.

