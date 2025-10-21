Blink Book Du dessin à la réalité augmentée Charleville-Mézières

Médiathèque Voyelles 2, place Jacques Félix Charleville-Mézières Ardennes

Une activité pour dessiner, enregistrer sa voix et découvrir la réalité augmentée en créant un dessin animé avec des personnages.Condition d’accès sur inscription, à partir de 6 ans.

Médiathèque Voyelles 2, place Jacques Félix Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 94 40

English :

An activity that lets you draw, record your voice and discover augmented reality by creating a cartoon with characters.6 years old and up.

German :

Eine Aktivität, bei der man zeichnet, seine Stimme aufnimmt und die erweiterte Realität entdeckt, indem man einen Zeichentrickfilm mit Figuren erstellt.Zugangsvoraussetzung nach Anmeldung, ab 6 Jahren.

Italiano :

Un’attività in cui si può disegnare, registrare la propria voce e scoprire la realtà aumentata creando un cartone animato con i personaggi. Dai 6 anni in su.

Espanol :

Una actividad en la que podrás dibujar, grabar tu voz y descubrir la realidad aumentada creando un dibujo animado con personajes. A partir de 6 años.

