Début : 2025-07-19 15:00:00

fin : 2025-07-19 17:00:00

2025-07-19

La Micro-Folie Vallée du Thouet est un espace culturel innovant qui propose un musée numérique, des ateliers d’arts plastiques et des activités au Fablab. Colorie et donne vie à tes dessins avec ta voix, autour des oeuvres de Van Gogh, Monet ou Toulouse-Lautrec. Tu repartiras avec ton propre dessin animé ! Dès 7 ans, inscription souhaitée. Gratuit.

De nombreuses animations sont proposées en juillet et août sur la thématique de la Bretagne et la Mer, retrouvez le programme complet dans les images. Rendez-vous à la Micro-Folie au 32 rue de la Grille à Saint-Loup-Lamairé. Inscription au 05 86 30 10 61 ou micro-folie@saint-loup-lamaire.fr. .

32 Rue de la Grille

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 micro-folie@saint-loup-lamaire.fr

