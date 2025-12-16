Bliss Show #2 Cité des Congrès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 20:00 –

Gratuit : non 35 € à 55 € 35 € à 55 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/bliss-show-2.html Tout public

Clémentine Galey revient sur scène, accompagnée de sa bande de femmes inspirantes, pour vous faire rire, pleurer, vibrer. Anna Roy, Julia Kerninon, Karine André, Lydie La Peste, Chloé Bruhat, Adèle et Lucie Galey viendront partager leurs histoires qui résonneront certainement comme un écho à la vôtre autour de thèmes puissants liés aux femmes et à la maternité : couple, grossesse, rapport au corps, empowerment… Bien plus qu’un spectacle, le Bliss Show est une soirée placée sous le signe de la transmission, une expérience de partages inspirants, où la vulnérabilité devient une force, où les récits réchauffent les coeurs et où les rires côtoient les frissons.Un spectacle vibrant qui célèbre les femmes et leurs trajectoires à la fois uniques et universelles.Alors laissez-vous transporter par une émotion collective et festive… Laissez-vous emporter par la magie du bliss ! Représentation dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/bliss-show-2.html