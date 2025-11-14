BLISS YOGA FESTIVAL à Darwin Darwin Éco-système Bordeaux

BLISS YOGA FESTIVAL à Darwin 14 – 16 novembre Darwin Éco-système Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T14:30:00 – 2025-11-14T19:00:00

Fin : 2025-11-16T10:00:00 – 2025-11-16T19:30:00

Vous allez forcément trouver un yoga qui vous va … et on ne va pas s’arrêter là ! Parce qu’il y à aussi des pratiques douces, vibratoires, somatiques, créatives et transformatives.

Il y a même une nocturne en entrée libre et gratuite samedi de 20h à 22h. Pour cette 11ème édition le Bliss a son dance floor. Un moment ensemble JUSTE POUR DANSER initié par notre fée @catgaes_wild_peace pour partager la joie de la connexion et du bon son, en toute simplicité et humanité !

Darwin Éco-système 87 quai des queyries Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine

Une 11ème édition qui va vous en faire voir de toutes les couleurs, avec des pratiques pour tous les goûts, toutes les envies, tous les corps et tous les états d’âme ! yoga pratiques douces

@StudioSauvages