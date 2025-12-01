BLITZ / BLITZ US Soissons

BLITZ / BLITZ US

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 3 – 3 – 6

3

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 20:00:00

fin : 2025-12-17 21:15:00

Date(s) :

2025-12-16

BLITZ, performance née de la

collaboration entre Marion Muzac,

les musiciens du groupe Sables Noirs

et le scénographe Romain Quartier,

explore la lenteur qui permet d’entrer

dans un état hors du temps, mêlant

transe et somnolence.

Inspirée des danses nocturnes,

l’œuvre reflète un moment où

le besoin de rassemblement se

manifeste. Danse, musique et vidéo

plongent les spectateurs dans

un bain amniotique. Le caractère

lancinant et répétitif de l’écriture

invite au doux balancement des

corps une communion, une

invitation à partager le plaisir de

souvenirs lointains dont on fait des

légendes.

BLITZ US est un projet collaboratif

mené par Marion Muzac et David

Haudrechy, avec de jeunes danseurs

et musiciens.

Ensemble, ils explorent les principes

de la pièce BLITZ, où les corps

voyagent entre extase et épuisement

à travers mouvement, musique et

chant.

La danse se construit à partir de

gestes simples et personnels,

amplifiés par la répétition, tandis que

la musique s’inspire de ritournelles et

du drone, un style minimaliste basé

sur des sons continus et répétitifs.

Le tout donne naissance à une

création originale en quelques jours

seulement. 3 .

7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr

