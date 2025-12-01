BLITZ / BLITZ US Soissons
BLITZ / BLITZ US Soissons mardi 16 décembre 2025.
BLITZ / BLITZ US
7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne
Tarif : 3 – 3 – 6
Début : 2025-12-16 20:00:00
fin : 2025-12-17 21:15:00
2025-12-16
BLITZ, performance née de la
collaboration entre Marion Muzac,
les musiciens du groupe Sables Noirs
et le scénographe Romain Quartier,
explore la lenteur qui permet d’entrer
dans un état hors du temps, mêlant
transe et somnolence.
Inspirée des danses nocturnes,
l’œuvre reflète un moment où
le besoin de rassemblement se
manifeste. Danse, musique et vidéo
plongent les spectateurs dans
un bain amniotique. Le caractère
lancinant et répétitif de l’écriture
invite au doux balancement des
corps une communion, une
invitation à partager le plaisir de
souvenirs lointains dont on fait des
légendes.
BLITZ US est un projet collaboratif
mené par Marion Muzac et David
Haudrechy, avec de jeunes danseurs
et musiciens.
Ensemble, ils explorent les principes
de la pièce BLITZ, où les corps
voyagent entre extase et épuisement
à travers mouvement, musique et
chant.
La danse se construit à partir de
gestes simples et personnels,
amplifiés par la répétition, tandis que
la musique s’inspire de ritournelles et
du drone, un style minimaliste basé
sur des sons continus et répétitifs.
Le tout donne naissance à une
création originale en quelques jours
seulement. 3 .
