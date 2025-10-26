Bliz Stand Up aux Valseuses Café Les Valseuses Lannion
Bliz Stand Up aux Valseuses Café Les Valseuses Lannion dimanche 26 octobre 2025.
Bliz Stand Up aux Valseuses
Café Les Valseuses 1 rue de la Coudraie Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 17:30:00
fin : 2025-10-26 21:00:00
Date(s) :
2025-10-26
C’est la reprise du Bliz aux Valseuses ! Deux humoristes aux univers différents joueront chacun 30mn de blagues extraites de leur spectacle. .
Café Les Valseuses 1 rue de la Coudraie Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bliz Stand Up aux Valseuses Lannion a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose