Bliz Stand Up Zelmac Café Camlez

Bliz Stand Up

Zelmac Café

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14 22:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Le Bliz Stand Up débarque pour la première fois au Zelmac Café à Camlez. Pour contrer la Saint-Valentin, venez la fêter avec nous ! Spectacle d’humour avec 4 humoristes aux univers différents qui vous feront rire et passer une soirée conviviale.

Avec Yoanna Sallese, Flavien Videau, Alex Kamo et Suzy Dupin. Sans réservation. Prix libre. .

Zelmac Café 1 Place de l’Église Camlez 22450 Côtes-d’Armor Bretagne

