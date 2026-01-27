Bliz Stand Up Zelmac Café Camlez
Zelmac Café 1 Place de l’Église Camlez Côtes-d’Armor
Le Bliz Stand Up débarque pour la première fois au Zelmac Café à Camlez. Pour contrer la Saint-Valentin, venez la fêter avec nous ! Spectacle d’humour avec 4 humoristes aux univers différents qui vous feront rire et passer une soirée conviviale.
Avec Yoanna Sallese, Flavien Videau, Alex Kamo et Suzy Dupin. Sans réservation. Prix libre. .
