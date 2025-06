BLIZ STAND UP – L’auberge de Crec’h Bec Pleumeur-Bodou 20 juin 2025 17:30

Côtes-d’Armor

BLIZ STAND UP L’auberge de Crec’h Bec 25 ROUTE DU RADOME Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 17:30:00

fin : 2025-06-20 23:30:00

Date(s) :

2025-06-20

Le Bliz Stand Up est de retour à l’auberge de Crec’h Bec. Un spectacle d’humour d’1h30 pendant lequel 4 humoristes aux univers différents vous feront rire et passer une soirée conviviale.

– Spectacle à 20h

– Entrée sur consommation au bar Prix libre à la sortie.

– Sans réservation n’hésitez pas à ramener votre chaise de camping ! Sous chapiteau dans le jardin, bar et restauration sur place.

Avec les humoristes :

Pierre Hillairet Avec un univers qui frôle parfois l’absurde, Pierre fait le pas de côté pour aborder les sujets qui le touchent et les réflexions qui le traversent. (Instagram @pierrehillairet_)

Sarah Normal Sarah en solo, moitié des Angoissés en duo. Vous l’avez peut-être découvert sur La France a un Incroyable Talent sur M6 où ils ont obtenu les 4 oui du jury et l’acclamation du public ! Entrez dans son univers décalé, vulnérable et irrésistiblement drôle où elle mélange Stand-Up et Musique ! (Instagram @sarahnormal_)

Maxime Guého Originaire de La Rochelle, Maxime est humoriste et fait du stand-up avec une bonne dose d’absurde, en dévoilant ses colères sur notre monde. Son humour est un mélange de sarcasme et de réflexion décalée. (Instagram @maximegueho)

Yoanna Sallese Une humoriste qui vous interpelle avec malice et causticité sur la quête du bonheur ! Pour cette franco-suisse décomplexée, la vie n’est rien d’autre qu’une série de choix absurdes, une épopée sans fin du jeu Tu préfères ? . Tu préfères mettre que du déodorant Ushaia ou faire du tandem avec Nicolas Hulot ? Porter des moufles toute ta vie ou déguster une tartine de merde chaque jour ? (Instagram @yoanna_sallese)

Et Suzy Dupin MC (maîtresse de cérémonie) Comédienne et humoriste, Suzy est Lannionaise. Elle anime les soirées du collectif Bliz stand up! et y joue certains de ses sketchs dans lesquels elle aime parler notamment de féminisme, d’écologie. (Instagram @suzy_dupin) .

L’auberge de Crec’h Bec 25 ROUTE DU RADOME

Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 81 21 73 61

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement BLIZ STAND UP Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2025-06-09 par SITARMOR