Blizz Standup Rue de la Porte d’en Haut Moncontour

Blizz Standup

Rue de la Porte d’en Haut Le Contre Temps Moncontour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Quatre artistes aux univers différents se relaient sur scène. .

Rue de la Porte d’en Haut Le Contre Temps Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 69 38 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Blizz Standup Moncontour a été mis à jour le 2025-12-26 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor