Blizz Standup Rue de la Porte d’en Haut Moncontour
Blizz Standup Rue de la Porte d’en Haut Moncontour samedi 21 février 2026.
Blizz Standup
Rue de la Porte d’en Haut Le Contre Temps Moncontour Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Quatre artistes aux univers différents se relaient sur scène. .
Rue de la Porte d’en Haut Le Contre Temps Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 69 38 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Blizz Standup Moncontour a été mis à jour le 2025-12-26 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor