Blizzard Blizzard Grand Huit – Collectif Bonus Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-11 18:00 – 21:00

Gratuit : oui Tout public

– Blizzard Blizzard -Cette année encore les artistes de Bonus vous proposent des œuvres, éditions et goodies à petits prix pour vos cadeaux de fin d’année.Venez découvrir ces pépites les 11, 12, 13 et 14 décembre au Grand Huit, dans une scénographie givrée pleine de surprises.Venez nombreux.ses !!–Avec les œuvres de :Marie Aerts, Elise Bergonzi, Clélia Berthier, Leïla Bertrand, Pablo Boissel-Arrieta, Meg Boury, Antoine Caclin, Gaëlle Cressent, Blanche Daramir, Rémy Drouard, Morgane Fontaine, Gaël Forcet-Moreau, Mariaka Frossard, Margaux Germain, Marou Gourseyrol, Marie Gruel, Yunyi Guan, Elise Hallab, Léo Moisy, Bérénice Nouvel, France Parsus, Axel Plantier, Julien Quentel, Victor Tetaz-Josse, …–Vernissage de l’exposition le jeudi 11 décembre dès 18h00Exposition collective visible du 12 au 14 décembre, ouverte du vendredi au dimanche.Horaires d’ouvertures :Vendredi et Samedi : 14h – 19hDimanche 15h-18h

Grand Huit – Collectif Bonus Nantes 44200