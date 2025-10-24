BLIZZ’HARD SESSION 3 – HALLE AUX VINS – PARC EXPO Colmar

BLIZZ’HARD SESSION 3 Début : 2025-12-29 à 18:30. Tarif : – euros.

Edition #3 pour la BLIZZ’HARD SESSION qui revient, le 29 décembre 2025, à l’occasion de la Cuvée Givrée de la Foire aux Vins d’Alsace. Au programme, un plateau explosif avec EARLY MAGGOTS [tribute SLIPKNOT], LOUDBLAST et SMASH HIT COMBO !Que les amateurs du genre se rassurent ! La BLIZZ’HARD SESSION est belle et bien de retour pour une édition #3, afin de faire rimer musiques extrêmes et températures [parfois] extrêmes. Pour cela, le thermostat de la Halle aux Vins risque de surchauffer, le lundi 29 décembre 2025, en pleine Cuvée Givrée, avec un plateau 2025 inédit et survolté.Au programme tout d’abord, l’œuvre du groupe iconique et phénomène SLIPKNOT, revisitée par l’unique et bluffant groupe tribute français EARLY MAGGOTS : à vos masques, ça va décoiffer ! Ensuite, nous aurons l’honneur d’accueillir le groupe pionnier du Death Metal français, LOUDBLAST et son puissant vacarme. Enfin, nous avons le privilège d’avoir, en sud-Alsace, l’un des noms français du metal crossover, il est grand temps de faire place, lors de cette BLIZZ’HARD SESSION, au groupe SMASH HIT COMBO et son univers aussi particulier qu’efficace.Le programme est posé, on vous laisse vous échauffer et rendez-vous, lundi 29 décembre 2025, pour les derniers pogo survoltés de l’année !

HALLE AUX VINS – PARC EXPO AV DE LA FOIRE AUX VINS 68000 Colmar 68