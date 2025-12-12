BLM QUARTET – ARNAUD LABASTIE – LA LUNA NEGRA Bayonne

BLM QUARTET – ARNAUD LABASTIE Début : 2026-04-30 à 20:30. Tarif : – euros.

Formé en 2016, le BLM Quartet réunit quatre figures majeures du jazz du Sud-Aquitaine : Dominique Burucoa, Arnaud Labastie, Emmanuel de Montalembert et Antoine Gastinel.Anciens membres du Just Friends Quintet, ils ont parcouru festivals et clubs européens avec succès.Leur son singulier, porté par l’orgue Hammond, oscille entre swing et groove, déployant une large palette de couleurs.Leur musique, à la fois énergique et raffinée, revisite standards et compositions originales avec complicité et spontanéité.Le public est séduit par leur feeling communicatif et l’envie irrésistible de battre la mesure.Le BLM Quartet, c’est l’élégance du jazz qui swingue, surprend et fait danser.Avec : Arnaud Labastie (orgue Hammond), Dominique Burucoa (trompette, bugle, chant), Emmanuel de Montalembert (guitare), Antoine Gastinel (batterie)

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64