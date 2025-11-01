BLMA VS BASKET LANDES Lattes

Ligue féminine de basket

Le BLMA de LATTES affrontera Basket Landes le 01er Novembre 2025 à 19h au Palais des Sports de Lattes.

Venez supporter votre équipe favorite !

Rue des Jonquilles Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 81 63 50

English :

Women’s Basketball League

LATTES BLMA will face Basket Landes on November 01, 2025 at 7pm at the Palais des Sports in Lattes.

Come and support your favorite team!

German :

Basketball-Liga der Frauen

BLMA de LATTES wird am 01. November 2025 um 19 Uhr im Palais des Sports in Lattes gegen Basket Landes antreten.

Kommen Sie und unterstützen Sie Ihre Lieblingsmannschaft!

Italiano :

Campionato di basket femminile

La LATTES BLMA affronterà il Basket Landes il 01 novembre 2025 alle ore 19:00 presso il Palais des Sports di Lattes.

Venite a sostenere la vostra squadra preferita!

Espanol :

Liga femenina de baloncesto

El LATTES BLMA se enfrentará al Basket Landes el 01 de noviembre de 2025 a las 19h en el Palais des Sports de Lattes.

¡Ven a apoyar a tu equipo favorito!

