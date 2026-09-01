BLMA VS BOURGES Lattes
samedi 3 octobre 2026 · Lattes
Informations pratiques
Lattes
BLMA VS BOURGES
Rue des Jonquilles Lattes Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Ligue féminine de basket
Le BLMA de LATTES affrontera Bourges le 03 octobre 2026 à 20h au Palais des Rencontres de Lattes.
Venez supporter votre équipe favorite !
Ligue féminine de basket
Le BLMA de LATTES affrontera Bourges le 03 octobre 2026 à 20h au Palais des Rencontres de Lattes.
Venez supporter votre équipe favorite ! .
Rue des Jonquilles Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 81 63 50
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English :
Women’s Basketball League
The BLMA of Lattes will face Bourges on October 3, 2026, at 8:00 p.m. at the Palais des Rencontres in Lattes.
Come cheer on your favorite team!
L’événement BLMA VS BOURGES Lattes a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 OT MONTPELLIER
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