Informations pratiques

Lattes

BLMA VS BOURGES

Rue des Jonquilles Lattes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Ligue féminine de basket

Le BLMA de LATTES affrontera Bourges le 03 octobre 2026 à 20h au Palais des Rencontres de Lattes.

Venez supporter votre équipe favorite !

Ligue féminine de basket

Le BLMA de LATTES affrontera Bourges le 03 octobre 2026 à 20h au Palais des Rencontres de Lattes.

Venez supporter votre équipe favorite ! .

Rue des Jonquilles Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 81 63 50

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English :

Women’s Basketball League

The BLMA of Lattes will face Bourges on October 3, 2026, at 8:00 p.m. at the Palais des Rencontres in Lattes.

Come cheer on your favorite team!

L’événement BLMA VS BOURGES Lattes a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 OT MONTPELLIER