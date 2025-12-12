BLMA VS CHARNAY Lattes

BLMA VS CHARNAY

Rue des Jonquilles Lattes Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Eurocup

Le BLMA de LATTES affrontera Charnay le 18 décembre 2025 à 20h au Palais des Rencontres de Lattes.

Venez supporter votre équipe favorite !

Rue des Jonquilles Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 81 63 50

English :

Eurocup

BLMA de LATTES will face Charnay on December 18, 2025 at 8pm at the Palais des Rencontres in Lattes.

Come and support your favorite team!

