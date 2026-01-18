BLMA VS CHARTRES Lattes

BLMA VS CHARTRES

Ligue féminine de basket

Le BLMA de LATTES affrontera Chartres le 30 janvier 2026 à 20h au Palais des Rencontres de Lattes.

Venez supporter votre équipe favorite !

Rue des Jonquilles Lattes 34970 Hérault Occitanie

English :

Women’s Basketball League

LATTES BLMA will face Chartres on January 30, 2026 at 8pm at the Palais des Rencontres in Lattes.

Come and support your favorite team!

