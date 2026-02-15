BLMA VS CIMSA CBK MERSIN

Rue des Jonquilles Lattes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Eurocup demi finales

Le BLMA de LATTES affrontera CIMSA CBK Mersin (Turquie) en match aller le 26 février 2026 au Palais des Rencontres de Lattes.

Venez supporter votre équipe favorite !

Rue des Jonquilles Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 81 63 50

English :

Eurocup semi-finals

BLMA de LATTES will face CIMSA CBK Mersin (Turkey) in the first leg on February 26, 2026 at the Palais des Rencontres in Lattes.

Come and support your favorite team!

L’événement BLMA VS CIMSA CBK MERSIN Lattes a été mis à jour le 2026-02-13 par 34 OT MONTPELLIER